Про це повідомила пресслужба Уряду.
Для оцінки біофізичних впливів використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за 3 сценаріями, ймовірного, росту викидів парникових газів і збільшення температури.
Зазначається, що наукова праця також буде включати економічну оцінку витрат на зміну клімату в різних частинах країни. Методологія та інструменти, що використовуватимуться в дослідженні, будуть доступні для оновлення оцінок на більш пізніх термінах.
“Один з найважливіших заходів адаптації до зміни клімату – це скорочення викидів парникових газів. Це дасть змогу попередити негативні наслідки, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів“, – зазначила заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.
Оцінку змін клімату в Україні проводитиме консорціум двох провідних європейських інститутів, Баський центр змін клімату (BC3) та Metroeconomica, у співпраці з національними експертами Українського гідрометеорологічного інституту, Українського науково-дослідного інституту лісового та агролісного господарства та Інституту громадського здоров’я імені Марзеєва.
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