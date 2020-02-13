Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно із Світовим банком досліджуватиме наслідки зміни клімату в Україні до 2100 року.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Для оцінки біофізичних впливів використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за 3 сценаріями, ймовірного, росту викидів парникових газів і збільшення температури.

Зазначається, що наукова праця також буде включати економічну оцінку витрат на зміну клімату в різних частинах країни. Методологія та інструменти, що використовуватимуться в дослідженні, будуть доступні для оновлення оцінок на більш пізніх термінах.

“Один з найважливіших заходів адаптації до зміни клімату – це скорочення викидів парникових газів. Це дасть змогу попередити негативні наслідки, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів“, – зазначила заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.

Оцінку змін клімату в Україні проводитиме консорціум двох провідних європейських інститутів, Баський центр змін клімату (BC3) та Metroeconomica, у співпраці з національними експертами Українського гідрометеорологічного інституту, Українського науково-дослідного інституту лісового та агролісного господарства та Інституту громадського здоров’я імені Марзеєва.