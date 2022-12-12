Росія не змінила своїх мінімальних політичних цілей: окупувати всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, але навряд чи зараз вони мають досить сил для реалізації цих планів.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

8 грудня 2022 року речник президента Росії Дмитро Пєсков повторив основні цілі “військової спецоперації”. Він сказав, що однією з головних цілей Росії є “захист” жителів Донбасу та південного сходу України, але також стверджував, що попереду ще багато роботи для “звільнення” цих територій.

У розвідці переконані: коментарі Пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними.

Ймовірно, Росія все ще прагне поширити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Також російські військові командири, скоріш за все, як і раніше прагнуть віддавати пріоритет просуванню вглиб Донецької області.

Проте, за нинішніх умов російська стратегія навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони.

“Російські сухопутні сили навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані протягом наступних кількох місяців”, – констатує розвідка Великої Британії.