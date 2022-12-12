Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
8 грудня 2022 року речник президента Росії Дмитро Пєсков повторив основні цілі “військової спецоперації”. Він сказав, що однією з головних цілей Росії є “захист” жителів Донбасу та південного сходу України, але також стверджував, що попереду ще багато роботи для “звільнення” цих територій.
У розвідці переконані: коментарі Пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними.
Ймовірно, Росія все ще прагне поширити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Також російські військові командири, скоріш за все, як і раніше прагнуть віддавати пріоритет просуванню вглиб Донецької області.
Проте, за нинішніх умов російська стратегія навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони.
“Російські сухопутні сили навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані протягом наступних кількох місяців”, – констатує розвідка Великої Британії.
- Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю. І хоч РФ продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, Лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.
- Російському президенту Володимиру Путіну варто очікувати нових ударів з боку України глибоко всередині російської території, як-от ударів по двох військових авіабазах минулого тижня. Спроби США відмовити лідерів Києва від ведення війни з Росією як помсти за безжальні ракетні та безпілотні атаки Путіна на цивільних та міста, зрештою провалилися.