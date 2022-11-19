Міністерство енергетики України зауважило, що українці скоротили споживання електроенергії на 10%, однак для розвантаження мережі необідно скорочення на 25%. У відомстві розповіли, як економно споживати електроенергію.

Про це в етері телемарафону розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров

За його словами, в середньому українці скоротили споживання електроенергії на 10%. Проте аби розвантажити мережу, та щоб енергетики швидко відновлювали електромережі, Сафаров закликав скоротити споживання до 25% і не користуватись електроприладами, у яких нема потреби.

Аби зекономити посадовець порадив вимикати світло у кімнатах, де нікого немає, уникати користування мікрохвильовими печами та електрочайниками, замінивши їх на кип’ятіння та підігрів на плиті.

Під час прибирання не варто одночасно вмикати пральну машинку та праску, а температура води у бойлері не повинна становити понад 50 градусів.

За словами Сафарова, у майбутньому енергетична криза може загостритись. тому українці повинні бути готовими до цього.

“По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд – це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати. Цим потрібно себе забезпечити навіть не через блекаут, а через планові відключення”, – пояснив представник Міненерго.