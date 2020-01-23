Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що шведській активістці Греті Тунберг слід пройти курс економіки і лише після цього закликати до відмови від викопного палива.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.

Так, коментуючи заклик Тунберг відмовитися від викопного палива, Мнучін запитав: “Чи є вона головним економістом? […] Після того, як вона піде і вивчить економіку в коледжі, вона може повернутися і виступити перед нами”.

Крім того, відповідаючи за позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо клімату, Мнучін зазначив, що позиція країни була “неправильно зрозуміла”.

“Існує реальна невірна інтерпретація політики США. Дозвольте мені бути гранично ясним: президент Трамп постійно думає про чисте повітря, чисту воду і чисте довкілля”.