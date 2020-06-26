Про це він написав у Twitter.

“Мені щойно повідомили про позитивний результат мого тесту на COVID-19. З’явилися незначні симптоми”, – повідомив міністр.

Він також додав, що продовжить працювати з дому, перебуваючи на самоізоляції.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, станом на сьогодні в Мексиці коронавірус діагностували у понад 202 тисяч осіб, померли більш ніж 25 тисяч.