Міністерка фінансів України Оксана Маркарова розповіла про "невелике невиконання" держбюджету в 2020 році та повідомила, що "причин для хлювання немає".

Про це йшла мова в ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Міністерка зазначила, що в січні 2020 року може бути “невелике невиконання” бюджету, що пов’язують з курсом долара. Однак “причин для хвилювання немає”.

“Ми бачимо, що бюджет виконується відповідно до минулорічного аналізу трохи гірше. Як ви знаєте, бюджет розраховується на макропоказниках затверджених. А бюджет розрахований за курсом 27. Ми всі бачимо, який курс у нас зараз. Але ще раз, ми йдемо в таких ж трендах, в таких же правилах, як і в минулому році, навіть якщо у нас буде по січню невелике невиконання. Воно було й в минулому році, й в позаминулому, ми абсолютно знаємо, як це збалансувати, і теж вживаємо заходів і в податковій адміністрації, і в митній, для того, щоб в лютому-березні його вирівняти. Тому причин для хвилювання немає”, — сказала Маркарова.

За словами міністерки, зараз на казначейських рахунках знаходиться всього близько 27 млрд гривень.

“Ми кожен день моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. … Станом на сьогоднішній день, близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті, ще 22 мільярди. У нас достатньо коштів, щоб держава нормально функціонувала. … Немає жодних причин переживати з точки зору ліквідності. … Коштів вистачить на все”, — розповіла Маркарова.

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