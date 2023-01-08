Про це повідомило Delfi.
Він вважає, що позиція Олександра Ткаченка, що варто принаймні на час війни ми повинні утриматися і від показу класичних творів у Європі, — “досить чесна”. На його думку, бажання здебільшого спрямоване не на Литву, а на інші європейські країни, де “в репертуари повертаються певні твори”.
Сімонас Кайріс зауважив, що подібні висловлювання українського міністра та інших представників країни пов’язані з тим, щоб нагадувати світу про нестабільність та, що не варто повертатися до справ, які є бізнесом та звичайною справою. На його думку, менеджери культури мають займати активну роль.
“Вона (литовська письменниця Крістіна Сабаляускайте, – ред.) говорила про “карантин великих класиків”, Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги”, — сказав міністр.
Зокрема у Литві планують до наступних різдвяно-новорічних свят підготувати іншу постановку замість “Лускунчика”. Міністр наголосив, що подібні твори пов’язані з пропагандою більше, ніж ми думаємо. Він нагадав, що минулого року російський президент Володимир Путін підписав указ про гуманітарну політику в зарубіжних країнах.
“У цій концепції названі всі імена, які мають велике значення для історії культури, там ясно названі всі імена, як той же Чайковський і т.д. Що ці творці – та база, та опора, на якій стоїть “русскій мір”, – зазначив Кайріс.
Він вважає, що деякі російські твори цінніше, ніж та функція, якою їх наділяє російська пропаганда.
“Але, розуміючи, що культуру використовують як зброю, ми повинні мати цей імунітет. Я вірю у зрілість нашого суспільства та сектору культури, на нас не нападуть у ментальному плані. Я говорю не про зброю, яка стріляє, а про зброю в культурному контексті”, – вважає міністр.
На його думку, питання втратить актуальність у його країні у майбутньому. Він додав, що Литва “стоїть такому шляху, що потреби у російській культурі знижуються”.
“Це відбувається через природні причини. Звісно, через війну. І через зміни у суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є в центрі фокуса… Чим більше ми приділяємо цьому уваги, тим більше самі того не бажаючи, будемо годувати російську пропаганду”, – сказав він.
- Державна міжвідомча комісія наступного тижня розпочне перевірку стосовно використання Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) майна нижньої території Києво-Печерської лаври.