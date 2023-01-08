Міністр культури Литви Сімонас Кайріс запропонував помістити російську культуру "в карантин" під час війни в Україні. Він закликав прислухатися до українського колеги Олександра Ткаченка "відпочити" від російських творів.

Про це повідомило Delfi.

Він вважає, що позиція Олександра Ткаченка, що варто принаймні на час війни ми повинні утриматися і від показу класичних творів у Європі, — “досить чесна”. На його думку, бажання здебільшого спрямоване не на Литву, а на інші європейські країни, де “в репертуари повертаються певні твори”.

Сімонас Кайріс зауважив, що подібні висловлювання українського міністра та інших представників країни пов’язані з тим, щоб нагадувати світу про нестабільність та, що не варто повертатися до справ, які є бізнесом та звичайною справою. На його думку, менеджери культури мають займати активну роль.

“Вона (литовська письменниця Крістіна Сабаляускайте, – ред.) говорила про “карантин великих класиків”, Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги”, — сказав міністр.

Зокрема у Литві планують до наступних різдвяно-новорічних свят підготувати іншу постановку замість “Лускунчика”. Міністр наголосив, що подібні твори пов’язані з пропагандою більше, ніж ми думаємо. Він нагадав, що минулого року російський президент Володимир Путін підписав указ про гуманітарну політику в зарубіжних країнах.