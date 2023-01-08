Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, угода стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ МП була укладена ще за часів експрезидента Віктора Януковича у 2013 році. Міжвідомча комісія планує дослідити, як релігійні організації використовують державне майно, спершу — в лаврі.

Ткаченко запевнив, що рішення стосовно лаври будуть цивілізованими та прозорими.

“Так само як нами було прийнято рішення стосовно припинення користування щодо Успенського собору та Трапезної церкви”, – сказав він.

Зазначимо, що нижня територія лавки є комплексом із 79 об’єктів та споруд Києво-Печерської лаври. Уряд Миколи Азарова передав їх в безоплатне користування на необмежений термін до УПЦ МП.

З 1990 року Свято-Успенська Києво-Печерська лавра зарахована до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Вона складається з верхньої та нижньої частин. У першому випадку територію займають об’єкти заповідника як музеї, галереї, історична бібліотека та головний собор лаври – Успенський, а в другому — власне монастир і знамениті лаврські печери.