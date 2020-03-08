Вітання міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

“Запитав дружину, чи не занадто дурнуватий вид на фото як для привітання з 8 березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому зі святом вас, дорогі жінки“, – пише він.

Також Малюська пообіцяв і далі “забезпечувати рівність прав на нормативному рівні“.

“Сніданок з обідом для трьох дочок і дружини вже приготував, як, власне, і кожен день“, – додав він.