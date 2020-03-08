Вітання міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

Запитав дружину, чи не занадто дурнуватий вид на фото як для привітання з 8 березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому зі святом вас, дорогі жінки, пише він.

Також Малюська пообіцяв і далі забезпечувати рівність прав на нормативному рівні.

Сніданок з обідом для трьох дочок і дружини вже приготував, як, власне, і кожен день, додав він.

Фото: Facebook/Денис Малюська

  • Раніше міністр юстиції України Денис Малюська здивував користувачів Мережі світлиною, на якій він постав у незвичній позі.