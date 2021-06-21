Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.
На півострів перекинуть додаткові сили “для надання допомоги” жителям Криму, які “постраждали в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами”.
Наразі, як стверджують в російській оборонній офіції, до ліквідації наслідків повені задіяно близько 21 тисячі військовослужбовців і понад тисячу одиниць техніки.
Зокрема, військовослужбовці використовують спеціальну інженерну техніку для розчищення завалів та селевих сходів грунту.
- Кілька будинків пішли під воду в районі Василівки в Ялті внаслідок підтоплень від потужного циклону в окупованому Криму.