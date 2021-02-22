Це сталося під час спільної пресконференції міністра з головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком, повідомляють #Букви.
“А військовим кошти… Значить кошти всі оздоровчі, на оздоровлення, виплачуються, іде певна затримка. Стосовно певної затримки — це питання не до мене, це питання, мабуть, краще направити до МВФ (Міжнародний валютний фонд — ред.)”, — сказав Таран.
Далі Хомчак двічі спробував виправити помилку Тарана. Відбувся наступний діалог:
Таран: Бо питання наближення бюджету, статей бюджету, для того, щоб сплачувати це вчасно це…
Хомчак: Міністерство фінансів.
Таран: Це Міністерство фінансів має погоджувати це питання з МВФ-ом.
Хомчак: Міністерство фінансів. МВФ тут до чого? Ви оговорилися, я вибачаюся.
Таран: Я…
У цей момент в розмову втрутилася модераторка пресконференції, яка резюмувала, що йшлося все ж про Міністерство фінансів. Тоді Таран перепросив за помилку.
“Добре, міністерство фінансів, сорі”, — сказав він.
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