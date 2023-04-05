Про це литовський міністр написав у Twitter.

За його словами, він провів насичені зустрічі та розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, начальником Харківського військового гарнізону бригадним генералом Сергієм Мельником, головою Харківської військової адміністрації Олегом Синєгубовим та міським головою Ігорем Тереховим.

“Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва буде з Україною до перемоги”, – додав Анушаускас.

Олексій Резніков заявив, що радий приймати “відважного друга та колегу” Арвідаса Анушаускаса у Харкові та його околицях.

“Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста”, — написав Резніков.