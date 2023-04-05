Про це литовський міністр написав у Twitter.

За його словами, він провів насичені зустрічі та розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, начальником Харківського військового гарнізону бригадним генералом Сергієм Мельником, головою Харківської військової адміністрації Олегом Синєгубовим та міським головою Ігорем Тереховим.

Фото: Арвідас Анушаускас

“Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва буде з Україною до перемоги”, – додав Анушаускас.

Фото: Арвідас Анушаускас

Олексій Резніков заявив, що радий приймати “відважного друга та колегу” Арвідаса Анушаускаса у Харкові та його околицях.

“Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста”, — написав Резніков.

Фото: Олексій Резніков