До Польщі з візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Разом з ним приїхала перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомив речник президента Сергій Нікофорів.

Глава держави має зустрінутися з президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Під час цього планується підписання двосторонніх документів.

Зеленський планує провести зустріч з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму. Також він зустрінеться з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами, рятувальниками та мерами прикордонних з Україною міст.

“Ввечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які мешкають у Польщі, з великою промовою”, – написав Никифоров.

За даними RMF FM, о 12:00 за київським часом президент Польщі офіційно зустріне Зеленського. Це відбудеться у Президентському палаці, звідки розпочнеться марафон політичних переговорів. Серед анонсованих тем — військова допомога Україні, обговорення стратегії, повоєнне відновлення та шлях України до Євросоюзу та НАТО.