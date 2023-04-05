Про це повідомив речник президента Сергій Нікофорів.
Глава держави має зустрінутися з президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Під час цього планується підписання двосторонніх документів.
Зеленський планує провести зустріч з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму. Також він зустрінеться з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами, рятувальниками та мерами прикордонних з Україною міст.
“Ввечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які мешкають у Польщі, з великою промовою”, – написав Никифоров.
За даними RMF FM, о 12:00 за київським часом президент Польщі офіційно зустріне Зеленського. Це відбудеться у Президентському палаці, звідки розпочнеться марафон політичних переговорів. Серед анонсованих тем — військова допомога Україні, обговорення стратегії, повоєнне відновлення та шлях України до Євросоюзу та НАТО.
- Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість влада країни відкинула подібні припущення.
- Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, придбання яких буде здійснено за кошти Європейського Союзу та США.