Про це він заявив на брифінгу.

Запровадження електронного рецепту – є однією із складових медичної реформи, зазначив міністр.

За словами Степанова, дуже важливо, аби українці уникали такої практики, як самолікування.

“Дуже часно, людина, яка захворіла, шукає інформацію про свою хворобу в інтернеті, на форумах, потім йде в аптеку і купує ліки, які повинні відпускатися за рецептом. Наприклад, коли люди безконтрольно починають приймати антибіотики. Це у майбутньому викликає резистентність до антибіотиків. Тому у нас мають бути правила відпуску ліків, а саме за призначенням лікаря… За допомогою електронного рецепта можна прослідкувати, який лікар виписав препарат, чи потрібно було його виписувати”, – сказав міністр.

Він зазначив, що наразі є чіткий алгоритм впровадження електронного рецепту.

“Так, у 2021 році буде запроваджений електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати. У 2022 році ми збираємось ввести рецепти на усі антибіотики. І у 2023 році на усі решта рецептурні препарати”.