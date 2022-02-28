Міністри енергетики країн-членів Європейського Союзу підтримали прискорену інтеграцію України до ENTSO-E на позачерговому засіданні Ради з питань енергетики ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Зокрема Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що синхронізація української енергосистеми з енергомережею континентальної Європи – це стратегічна ініціатива щодо підвищення енергонезалежності.

Вона висловила чітку підтримку процесу пришвидшеної синхронізації, яку запросила Україна, та повідомила, що Рада ЄС також підтримала це рішення. Таким чином, ЄС буде надалі співпрацювати з ENTSO-E з метою якнайшвидшого приєднання української енергосистеми до європейської.

Якщо Росія продовжить порушувати норми міжнародного права під час війни, та завдасть збройного удару по українській енергосистемі, Україна потребуватиме підтримки з боку європейських партнерів та Європи в цілому.

Ця підтримка дозволить НЕК “Укренерго” зберегти стале енергоживлення військової інфраструктури, що допоможе українській армії продовжувати захищати державу, а українським лікарням – надавати медичну допомогу. Це дозволить уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи та не залишити українські міста без світла, води та тепла.

“Приєднання України до енергомережі ENTSO-E стане історичним рішенням та свідченням того, що Україна є невіддільною частиною європейського простору. Енергосистема Європи простягнеться від Маріуполя до Лісабона. До цього рішення “Укренерго” та вся енергетична галузь готувалася шість років. За цей час ми інвестували понад 700 млн євро в розвиток електроенергетичної інфраструктури, зміцнили кіберзахист енергооб’єктів, виконали всі ключові технічні умови для нашої інтеграції в ENTSO-E”, – сказав голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.