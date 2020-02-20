Про це в листі до голови комітету юстиції Конгресу США Джеррольда Недлера повідомив заступник міністра Стівен Бойд, інформує видання Politico.

Даний крок потенційно дає генеральному прокурору США Вільяму Барру більше можливостей відслідковувати політично чутливі розслідування, що стосуються України.

Доног’ю буде “координувати існуючі питання”, а також “оцінювати, розслідувати і вирішувати будь-які питання, пов’язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих”, – йдеться в листі, який цитує американський телеканал CNN.

Якими саме справами займатиметься Доног’ю, поки невідомо.

Серед резонансних розслідувань, що стосуються України, є справа двох бізнес-партнерів Рудольфа Джуліані (адвоката президента США Дональда Трампа) – Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, яких звинувачують у порушенні правил фінансування політичних кампаній. Порушення пов’язані зі спробами вплинути на американських посадових осіб на користь українських чиновників.

Згідно з даними прокурорів, Парнас і Фруман діяли не лише у власних інтересах, а й в інтересах українського чиновника, який добивався відкликання посла США в Україні Марі Йованович.

Самому Джуліані у даній справі звинувачення пред’явлено не було.

Як поінформував заступник генерального прокурора Джеффрі Розен, Доног’ю вже “займається деякими питаннями, пов’язаними з Україною”.

Відтепер будь-яка справа, що стосується України, має бути направлена до офісу Доног’ю “для розслідування і належного розгляду”.