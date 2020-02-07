Про це сьогодні заявив голова відомства Володимир Бородянський, повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.
“На сьогоднішній день ми практично завершили переговори з усіма медіа-групами про надання цьому каналу прем’єрного контенту. Зараз ми знаходимося на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами”, – сказав він.
Бородянський додав, що вже оголошено конкурс на керівника даного каналу. А мовлення, як очікується, почнеться з 1 березня. Він також анонсував затвердження назви цього телеканалу найближчим часом.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого.
- У листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу.