Про це сьогодні заявив голова відомства Володимир Бородянський, повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.

“На сьогоднішній день ми практично завершили переговори з усіма медіа-групами про надання цьому каналу прем’єрного контенту. Зараз ми знаходимося на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами”, – сказав він.

Бородянський додав, що вже оголошено конкурс на керівника даного каналу. А мовлення, як очікується, почнеться з 1 березня. Він також анонсував затвердження назви цього телеканалу найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого.