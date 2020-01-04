Міністерство культури, молоді і спорту назвало дату запуску державного телеканалу для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в прес-службі МКМС.

“Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого”, — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що на першому етапі канал буде об’єднувати розважальні програми російською і українською мовами, серіали та кінофільми виробництва українських медіагрупи та інформаційне мовлення власного виробництва.

Керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна — колишня головна редакторка “24 каналу”, заступниця головного редактора видання “Новоє врємя”, редакторка журналу “Корреспондент”.

Директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська.