Про це повідомили в прес-службі МКМС.
“Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого”, — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що на першому етапі канал буде об’єднувати розважальні програми російською і українською мовами, серіали та кінофільми виробництва українських медіагрупи та інформаційне мовлення власного виробництва.
Керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна — колишня головна редакторка “24 каналу”, заступниця головного редактора видання “Новоє врємя”, редакторка журналу “Корреспондент”.
Директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська.
- У листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу.
- Пізніше стало відомо, що окремий телеканал для жителів тимчасово окупованого Донбасу буде двомовним.
- У міністерстві закордонних справ зазначали, що працюють над “пакетом меседжів” для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу спільно з Міністерством культури.