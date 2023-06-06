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Мінлива хмарність та до +27 градусів: прогноз погоди на 6 червня

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Опади очікуються лише у двох регіонах.

Вівторок, 6 червня 2023, 07:47
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у більшості областей України буде сухо. Короткочасні дощі, місцями з грозами, очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів, на високогір’ї Карпат +14…+19 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці +24…+26 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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