Мінлива хмарність та до +27 градусів: прогноз погоди на 6 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні у більшості областей України буде сухо. Короткочасні дощі, місцями з грозами, очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів, на високогір’ї Карпат +14…+19 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці +24…+26 градусів.
- Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.