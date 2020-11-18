Про це повідомляє пресслужба відомства.

“”Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є неодмінною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах”, – повідомили в міністерстві.

Також для тих, хто володіє англійською мовою на достатньому рівні, передбачена організація викладання на курсах професійної військової освіти виключно англійською..