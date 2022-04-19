Російське оборонне відомство прокоментувало ракетний обстріл Львова, який відбувся 18 квітня. За словами офіційного представника міноборони РФ Ігоря Конашенкова, російськими ракетами було знищено будівлі з "великими партіями озброєння, яке Україна отримала від західних партнерів".

Про це повідомляє російський Интерфакс.

За даними Конашенкова, озброєння від Заходу нібито зберігалось у 124-му об’єднаному центрі забезпечення тилу командування сил логістики українських військ.

“Знищено логістичний центр та великі партії іноземного озброєння, які знаходились у ньому”, – заявили у російському оборонному відомстві.

Як уточнив Конашенков, російські ракети знищили озброєння, яке надійшло до України зі США та Європи за останні шість днів.

Окрім цього речник міноборони РФ заявив, що 18 квітня також було знищено “великий склад боєзапасів” поблизу Василькова що на Київщині.

Також похвалились у Росії нібито знищеннями заводу по ремонту головних частин тактичних ракет “Точка-У” у Дніпрі; пункту батальйону тероборони у н. п. Зелене Поле; двох складів боєзапасів та паливного сховища у н. п. Червона Поляна.

Загалом, за даними Конашенкова, за 18 квітня РФ “знищила 16 воєнних об’єктів України”.