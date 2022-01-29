Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала повідомлення видання Reuters щодо накопичення запасів крові та медичних матеріалів у шпиталях російських військ поблизу українських кордонів. Міністерство оборони зазначило, що такі інформаційні "інтервенції" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Про це повідомила Ганна Маляр у Facebook.

Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито скерувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності”, — наголосила Маляр.

Також інформацію прокоментували на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

Передусім, слід акцентувати увагу на тому, що ця інформація з посиланням на анонімних посадовців не була підтверджена жодним офіційним джерелом з відповідних відомств країн-партнерів. Моніторинг та аналіз поточної ситуації, що складається довкола українських кордонів, не фіксує активності такого роду. Про це свідчить і обмін інформацією спецслужб з іноземними партнерами”, — наголосила Маляр.

У Міноборони додали, що такі інформаційні “інтервенції” є елементом інформаційно-психологічної війни, мета якої спровокувати страх і паніку в нашому суспільстві.

Центр оперативного інформування закликає не поширювати неперевірену інформацію з анонімних джерел та послуговуватися офіційними даними.