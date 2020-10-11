Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
Рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони.
“Завтра буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно”, – написав він.
Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов’язковим виїздом студентів з гуртожитків.
“При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року. Будемо подавати таку пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС”, – зазначив Шкарлет.
Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.
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