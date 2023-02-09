9 лютого міністерство освіти і науки України разом з міністерством культури та інформаційної політики й асоціацією інноваційної та цифрової освіти презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців, в рамках Дорожньої Карти впровадження англійської мови як мови міжнародного спілкування в державі.

Про це інформує МКІП.

За словами Олександра Ткаченка, міністерство культури та інформаційної політики України, спільно з колегами з інших відомств, народними депутатами, громадськістю розробило проєкт закону про функціонування англійської як мови міжнародного спілкування.

“Власне про сам законопроєкт ми розкажемо окремо, адже це окрема подія. Загальна мета цієї програми і цього закону – підвищити рівень знання англійської мови, зробити її більш вживаною в Україні і, фактично, другою нормальною мовою спілкування, як є у інших європейських країнах. Сьогодні ми раді зробити тізер великої програми, в якій брало участь МОН, стосовно додатку, який заодно є і маркетплейсом, для того, щоб легше долучитися до вивчення, тестування рівня знання вивчення англійської мови”, – пояснив він.

Зазначено, що Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою – це безкоштовний та доступний 24/7 всім українцям ресурс.

За словами Олега Єресько, директора Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти міністерства освіти і науки України, завдання полягає в тому, щоб організувати системне навчання перш за все вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів з першого класу по всій країні.

Повідомляється, що екосистема складається з трьох кроків:

визначення рівня володіння англійською мовою;

маркет-плейс сервісів навчання англійської мови;

опанування англійської мови за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проєкту України “Lingva.Skills”

Також додається, що розроблена система адаптивного тестування точно та швидко визначить рівень володіння англійською мовою, що не обмежує кількість спроб для того, щоб людина змогла повертатись до тестування під час свого навчання та мала змогу постійно відслідковувати власний прогрес.

Наступним етапом екосистеми – є вибір сервісу для навчання. Це можна зробити за допомогою маркет-плейсу або обрати “Lingva.Skills”.

“Нині нікому не потрібно доводити практичне значення знання англійської мови. Міністерство освіти і науки сконцентровує свої зусилля на навчанні вчителів. Бо вчитель, який володітиме англійською мовою на високому рівні, зможе ці знання передавати своїм учням. Тому ми розробляємо курси для підвищення рівня вчителів в першу чергу”, – зазначив Євген Баженков, Директор ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.