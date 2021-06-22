Про це повідомляє пресслужба відомства.

Там вважають, що замість будь-якого діалогу і співпраці західні партнери Білорусі “як і раніше віддають перевагу тільки висловлюваним діям – санкціям і тиску на суверенну державу”.

“На цьому тлі відвертим знущанням, насмішкою над логікою і здоровим глуздом виглядає заява керівництва Євросоюзу:” Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи “. Впевнені, що трудові колективи підприємств, що потрапили під санкції так само, як їх родичі, сім’ї та інші білоруси, правильно і гідно оцінять настільки щедру “підтримку” ЄС “, – йдеться в заяві.

У відомстві також підкреслили, що зроблять все можливе для захисту своїх громадян і суб’єктів господарювання.

“Санкції й рестрикції без бажаного їх замовниками ефекту. Відповідні заходи, які ЄС змушує нас прийняти, точно так само негативно можуть позначитися на сферах нашої взаємодії і, в кінцевому підсумку, на вигоді громадян і компаній країн Заходу, які робили недружні кроки щодо нашої держави “, – резюмували у МЗС Білорусі.