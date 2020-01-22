Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр оборони Андрій Загороднюк.
“В цілому ми згодні з положеннями Мінських угод, за винятком однієї конкретної ситуації, що вже озвучувалася українською владою. Йдеться про те, що ми не погоджуємося, аби заходи в рамках домовленостей виконувалися саме в такій послідовності. І тому наполягаємо, що спочатку має бути безпека, відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім – усі інші демократичні процеси, які відбуватимуться. І це абсолютно нормально. В Україні з цим усі згодні, і ми на цьому стоятимемо”, – наголосив Загороднюк.
Він уточнив, що в іншому Мінські домовленості є для України “більш-менш прийнятними, адже там прописані дві ключові речі: розформування і роззброєння незаконних формувань та виведення іноземних військ”.
На думку міністра, переговори в “нормандському форматі” і Мінські угоди “залишаються єдиними майданчиками для врегулювання ситуації” на Донбасі.
Глава Міноборони також зазначив, що Україна категорично не згодна з твердженнями Москви, що “ДНР” і “ЛНР” нібито мають політичну самостійність.
“Іншою проблемою є те, що Росія всіляко заперечує присутність своїх військових на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що “ДНР”/”ЛНР” мають політичну самостійність та політичну волю. Ми з цим категорично не погоджуємося. Ці квазіутворення ми не визнаємо стороною процесу. У нас є більш ніж достатньо доказів, які вказують на Росію. І ці докази ми передаємо нашим міжнародним партнерам. Уся міжнародна спільнота з нами згодна, вони все знають і все розуміють”, – розповів Загороднюк.
“Таким чином, ми вимагаємо виконання заходів в рамках Мінського процесу. Тобто: виводьте незаконні збройні формування, нехай вони роззброюються, і далі ми повертаємо ці території під конституційний устрій та законодавство України”, – додав міністр.
- У грудні президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
- 18 грудня окупаційна “влада” окремих районів Луганської області (“ЛНР”) ухвалила “закон” про кордон, в якому заявила про свої претензії на всю територію області. Раніше те саме зробили бойовики “ДНР” щодо Донецької області.
- 9 грудня за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, був прописаний особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.