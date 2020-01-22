Мінські домовленості в цілому прийнятні для України, крім одного важливого моменту, що стосується черговості кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр оборони Андрій Загороднюк.

“В цілому ми згодні з положеннями Мінських угод, за винятком однієї конкретної ситуації, що вже озвучувалася українською владою. Йдеться про те, що ми не погоджуємося, аби заходи в рамках домовленостей виконувалися саме в такій послідовності. І тому наполягаємо, що спочатку має бути безпека, відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім – усі інші демократичні процеси, які відбуватимуться. І це абсолютно нормально. В Україні з цим усі згодні, і ми на цьому стоятимемо”, – наголосив Загороднюк.

Він уточнив, що в іншому Мінські домовленості є для України “більш-менш прийнятними, адже там прописані дві ключові речі: розформування і роззброєння незаконних формувань та виведення іноземних військ”.

На думку міністра, переговори в “нормандському форматі” і Мінські угоди “залишаються єдиними майданчиками для врегулювання ситуації” на Донбасі.

Глава Міноборони також зазначив, що Україна категорично не згодна з твердженнями Москви, що “ДНР” і “ЛНР” нібито мають політичну самостійність.

“Іншою проблемою є те, що Росія всіляко заперечує присутність своїх військових на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що “ДНР”/”ЛНР” мають політичну самостійність та політичну волю. Ми з цим категорично не погоджуємося. Ці квазіутворення ми не визнаємо стороною процесу. У нас є більш ніж достатньо доказів, які вказують на Росію. І ці докази ми передаємо нашим міжнародним партнерам. Уся міжнародна спільнота з нами згодна, вони все знають і все розуміють”, – розповів Загороднюк.

“Таким чином, ми вимагаємо виконання заходів в рамках Мінського процесу. Тобто: виводьте незаконні збройні формування, нехай вони роззброюються, і далі ми повертаємо ці території під конституційний устрій та законодавство України”, – додав міністр.