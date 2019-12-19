Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Я вважаю, що будь-який юридичний документ повинен працювати, особливо коли ми говоримо про настільки серйозний міжнародний документ. П’ять років минуло з підписання мінських угод. Ми всі говоримо, що це єдина платформа, яка існує, на неї було витрачено занадто багато сил, включаючи всі наші втрати, в першу чергу, людські, щоб так легко від цього відмовитися… Тому я вважаю, що апдейт, модернізація мінських угод: не зміна, не вихід ні в якому разі, а саме модернізація, — може бути”, – заявив Єрмак.

На його думку, договір про припинення вогню слід доповнити тим, як його контролювати та хто за це відповідатиме.

Також Єрмак заявив, що особисто не підписував би окремих положень Мінських угод і сьогодні кожен їх рядок можна критикувати.

“Зараз ми повинні домогтися того, щоб кордон до моменту виборів був під українським контролем. На даний момент у нас з російською стороною різні позиції з цього питання. Так як для нас це питання принципове, ми і далі збираємося аргументовано відстоювати нашу позицію”, – розповів він.

При цьому помічник Президента також наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу мають пройти за українським законодавством. Тобто, жодних іноземних військових частин і незаконних збройних формувань на цій території не повинно бути. Також вибори неможливі якщо державний кордон не перебуватиме цілком під контролем України.