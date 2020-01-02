Про це повідомляється на сайті МТІС.

“З 1 січня в мережі МТІС в аналоговому форматі розпочинає мовлення культовий канал “KVARTAL TV”.

“KVARTAL TV” — дітище легендарної української студії “Квартал 95” — розважальний канал для молодого та активного глядача з хорошим почуттям гумору. …. Шукайте новий канал в аналоговому форматі на частоті 191.25 МГц. та в “цифрі” на 402 МГц”, — йдеться в повідомленні оператора.

Зазначається, що у програмі телеканалу передбачаються серіал “Свати”, гумористичні шоу “Вечірній Квартал”та “Розсміши коміка”, мультфільм у жанрі політичної пародії “Казкова Русь” та інші проєкти студії.

За інформацією білоруського видання TUT.BY, раніше на цих частотах мовив російський телеканал ТНТ International. Як вдалося з’ясувати журналістам, заміна відбулася у зв’язку з тим, що з початку року закінчився термін дії договору на трансляцію між МТІС та ТНТ. Чи з’явиться російський телеканал у сітці мовлення — невідомо.