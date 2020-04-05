Міжнародна група дослідників з десяти країн і 16 університетів вважає, що Світовий океан може відновитися протягом одного покоління.

Про це пише британська газета The Guardian.

Через безконтрольний вилов і руйнування прибережних районів людство протягом століть завдавало серйозної шкоди океанам і їх мешканцям.

Вчені стверджують, що морську екосистему на планеті можна врятувати до 2050 року, але для цього потрібні значні зусилля по відновленню.

Огляд, опублікований в науковому журналі Nature, говорить, що глобальне рибальство поступово стає все більш стійким, а руйнування місць проживання, таких як луки і мангрові зарості, солончаки практично зупинено. У місцях від Тампа Бей, штат Флорида до Філіппін, морська природа відновлюється.

Серед прикладів – горбаті кити, які мігрують з Антарктиди до східної Австралії, популяція яких зросла з декількох сотень тварин у 1968 році до понад 40 000 сьогодні. Популяція морських видр в західній Канаді зросла з кількох десятків у 1980 році до тисяч в даний час. У Балтійському морі стрімко зростає популяція сірих тюленів та бакланів.

За словами вчених, необхідних заходів, в тому числі захист великих ділянок океану, стійкий промисел і боротьба з забрудненням, обійдуться в мільярди доларів на рік, але принесуть вигоди у 10 разів більше.

“У нас є вузьке вікно можливостей залишити здоровий океан нашим онукам”, – сказав професор Карлос Дуарте з Університету науки і технологій ім. Короля Абдалли в Саудівській Аравії, який керував проведенням дослідження.

Професор Каллум Робертс з Університету Йорка, однією з міжнародних команд, яка брала участь в дослідженні, сказав: “Ми починаємо цінувати те, що втрачаємо, і не тільки з точки зору внутрішньої краси дикої природи, а й з точки зору захисту наших засобів до існування … Один з головних меседжів дослідження: якщо ви перестанете вбивати морське життя і захистіть її, то вона повернеться”.

Однак такий прогрес не скрізь спостерігається. Забруднення вод океану відходами з ферм, викид пластика, температура води досягає рекордно високих температур, і в багатьох місцях все ще відбувається руйнівний промисел, при якому принаймні третина рибних запасів піддається надмірної експлуатації.

“На величезних територіях південно-східній Азії і Індії відбувається жахливий надмірний вилов риби, коли рибалки просто ловлять все, що їм попадається на шляху”, – говорить Робертс.

В огляді вчених зроблено висновок про те, що відновлення океанів до 2050 року – це серйозне завдання, яке може бути досягнута шляхом глобального посилення заходів по збереженню: “Вирішення цього завдання стане історичною віхою в прагненні людства до досягнення стійкого в усьому світі майбутнього”.