Вже у цю неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться чергові вибори до обласних рад. Та перші вибори до районних рад та об’єднаних громад.

#Букви підготували детальну інструкцію, як правильно проголосувати.

Як заповнювати бюлетень?

Щоб проголосувати за кандидата у депутати до обласної, районної та міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців 10 тисяч і більше, у першому квадратику потрібно поставити “плюсик” або будь-яку іншу позначку, обираючи партію, а в сусідньому квадратику вписати номер за трафаретом.

Слід зазначити, що вносити треба максимально точний номер, який зазначено поряд із прізвищем обраного кандидата (наприклад: не 06, а 6; не 01, а 1 тощо). Ці цифри необхідно писати так, як раніше писали індекси на листівках та поштових конвертах в Україні.

На виборчих дільницях українці отримають також бюлетені іншого типу (для голосування за кандидата на посаду міського, сільського або селищного голови). Подібні бюлетені також отримають виборці для голосування за кандидатів у депутати до міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців до 10 тисяч.

Відрізнятись такі бюлетені будуть лише “шапкою” із назвою відповідних виборів, округом та прізвищами.

Такий бюлетень міститиме нумерацію, квадратик, де необхідно поставити позначку (галочку, плюсик або іншу) та список прізвищ в алфавітному порядку з короткою інформацією про кожного кандидата (партійність чи самовисування, місце роботи, місце проживання тощо).

Що робити, якщо ви помилилися, заповнюючи бюлетень?

У такому випадку виборцю необхідно: