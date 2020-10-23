#Букви підготували детальну інструкцію, як правильно проголосувати.
Як заповнювати бюлетень?
Щоб проголосувати за кандидата у депутати до обласної, районної та міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців 10 тисяч і більше, у першому квадратику потрібно поставити “плюсик” або будь-яку іншу позначку, обираючи партію, а в сусідньому квадратику вписати номер за трафаретом.
Слід зазначити, що вносити треба максимально точний номер, який зазначено поряд із прізвищем обраного кандидата (наприклад: не 06, а 6; не 01, а 1 тощо). Ці цифри необхідно писати так, як раніше писали індекси на листівках та поштових конвертах в Україні.
На виборчих дільницях українці отримають також бюлетені іншого типу (для голосування за кандидата на посаду міського, сільського або селищного голови). Подібні бюлетені також отримають виборці для голосування за кандидатів у депутати до міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців до 10 тисяч.
Відрізнятись такі бюлетені будуть лише “шапкою” із назвою відповідних виборів, округом та прізвищами.
Такий бюлетень міститиме нумерацію, квадратик, де необхідно поставити позначку (галочку, плюсик або іншу) та список прізвищ в алфавітному порядку з короткою інформацією про кожного кандидата (партійність чи самовисування, місце роботи, місце проживання тощо).
Що робити, якщо ви помилилися, заповнюючи бюлетень?
У такому випадку виборцю необхідно:
- невідкладно звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший виборчий бюлетень;
- отримати новий виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, так само, як отримував перший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК);
- уповноваженому члену дільничної виборчої комісії зробити відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм підписом;
- члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, негайно погасити зіпсований бюлетень виборця як невикористаний та скласти акт про це;
- виборцю та двом членам виборчої комісії, які видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долучений до списку виборців;
- члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, зберігати погашений бюлетень до підрахунку голосів;
- під час підрахунку голосів цей погашений бюлетень врахувати як невикористаний і запакувати разом із контрольним талоном у пакет із невикористаними виборчими бюлетенями.