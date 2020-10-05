Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.
Шамота обурений, що держава просить посилити карантинні обмеження, але не пропонує ніяких компенсацій міському бюджету.
Він звернувся до працівників сфери послуг, власників закладів торгівлі, фітнесклубів і до перевізників і закликав їх працювати в звичному режимі.
Також наголошується, що полтавська міськрада вводить гарячу лінію безоплатної правової допомоги.
“Тому якщо до вас прийшла перевірка і намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться і отримаєте консультацію юристів”, – сказав в.о. мера.
- В Україні з понеділка, 5 жовтня, почав діяти новий поділ на зони карантину в залежності від ситуації із зараженням коронавірусом в регіонах. У Полтаві і Полтавській області встановлено “помаранчевий” рівень.