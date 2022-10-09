Сьогодні, 9 жовтня, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься в межах +10..+18 градусів тепла, місцями дощитиме.

Львівська область: мінлива хмарність, без істотних опадів, температура вдень +13…+16°С.

Волинська область:, дощ, температура +13…+16 градусів тепла.

Рівненщина: дощ, температура повітря: +13…+16°С.

Тернопільська область: без істотних опадів, +12…+15 градусів.

Хмельницька область: хмарно, без опадів, температура +10…+13 градусів.

Івано-Франківщина: без істотних опадів, +12…+15°С.

У Чернівецькій області без істотних опадів, +12…+15°С.

Закарпаття: хмарно з проясненнями, без опадів, температура +15…+18°С.

У центрі температура повітря вдень сягатиме 16-19 градусів тепла, буде без опадів.

Черкаська область: хмарно, без опадів, температура повітря +16…+19°С.

На Кіровоградщині буде хмарно та без опадів, температура вдень – +16…+19°С.

У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів, температура повітря +16…+19°С.

На півночі температура вдень сягатиме +12..+17 градусів, на Чернігівщині дощитиме, в решті регіонів буде сухо.

На Житомирщині буде похмуро, без істотних опадів, температура вдень сягатиме +12…+15°С.

На Чернігівщині дощитиме, температура повітря вдень сягатиме +12…+15°С.

На Сумщині буде без опадів, температура повітря становитиме +14…+17°С.

На сході України буде без опадів, температура повітря удень сягатиме позначки 15-20 градусів тепла.

У Харківській області температура вдень сягатиме +16…+19°С.

На Луганщині температура вдень буде +17…+20°С.

У Донецькій області буде +15…+18°С.

На Дніпропетровщині температура вдень сягатиме +18…+21°С.

На півдні України традиційно найтепліше. Температура вдень буде +18..+22 градуси тепла, опади не очікуються.

В Одеській області буде хмарно та без опадів, температура вдень сягатиме +18…+21°С.

У Миколаївській та Херсонській областях буде мінлива хмарність, температура повітря – +19…+22°С.

Запорізька область: хмарно, без опадів, температура повітря становитиме +18…+21°С.

В АР Крим буде хмарно, температура вдень сягатиме +18…+21°С.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, буде похмуро, температура повітря протягом дня коливатиметься від +13 до +16°С.