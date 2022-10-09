Про це інформує Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень коливатиметься в межах +10..+18 градусів тепла, місцями дощитиме.
- Львівська область: мінлива хмарність, без істотних опадів, температура вдень +13…+16°С.
- Волинська область:, дощ, температура +13…+16 градусів тепла.
- Рівненщина: дощ, температура повітря: +13…+16°С.
- Тернопільська область: без істотних опадів, +12…+15 градусів.
- Хмельницька область: хмарно, без опадів, температура +10…+13 градусів.
- Івано-Франківщина: без істотних опадів, +12…+15°С.
- У Чернівецькій області без істотних опадів, +12…+15°С.
- Закарпаття: хмарно з проясненнями, без опадів, температура +15…+18°С.
У центрі температура повітря вдень сягатиме 16-19 градусів тепла, буде без опадів.
- Черкаська область: хмарно, без опадів, температура повітря +16…+19°С.
- На Кіровоградщині буде хмарно та без опадів, температура вдень – +16…+19°С.
- У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів, температура повітря +16…+19°С.
На півночі температура вдень сягатиме +12..+17 градусів, на Чернігівщині дощитиме, в решті регіонів буде сухо.
- На Житомирщині буде похмуро, без істотних опадів, температура вдень сягатиме +12…+15°С.
- На Чернігівщині дощитиме, температура повітря вдень сягатиме +12…+15°С.
- На Сумщині буде без опадів, температура повітря становитиме +14…+17°С.
На сході України буде без опадів, температура повітря удень сягатиме позначки 15-20 градусів тепла.
- У Харківській області температура вдень сягатиме +16…+19°С.
- На Луганщині температура вдень буде +17…+20°С.
- У Донецькій області буде +15…+18°С.
- На Дніпропетровщині температура вдень сягатиме +18…+21°С.
На півдні України традиційно найтепліше. Температура вдень буде +18..+22 градуси тепла, опади не очікуються.
- В Одеській області буде хмарно та без опадів, температура вдень сягатиме +18…+21°С.
- У Миколаївській та Херсонській областях буде мінлива хмарність, температура повітря – +19…+22°С.
- Запорізька область: хмарно, без опадів, температура повітря становитиме +18…+21°С.
- В АР Крим буде хмарно, температура вдень сягатиме +18…+21°С.
У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, буде похмуро, температура повітря протягом дня коливатиметься від +13 до +16°С.