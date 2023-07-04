Місцями короткочасні дощі і грози: прогноз погоди на 4 липня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень короткочасні дощі і грози місцями очікуються лише у західних та північно-східних регіонах. Урешті областей – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +26 до +31 градуса, лише на заході +22…+27 градусів. У Карпатах близько +20 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вдень у столиці від +28 до +30 градусів.
- За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.