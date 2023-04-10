Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні, 10 квітня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозується часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.
У південних і центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, в Карпатах – близько 0°; вдень – 10-15° тепла, на півдні та сході країни – до 18°.
У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень – 10-15°. У столиці вночі очікується 6-8° тепла, вдень – 12-14°.
- За даними синоптиків, у неділю, 9 квітня в деяких областях України очікуються дощі, подекуди з грозою.