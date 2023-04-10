За даними синоптиків, у понеділок, 10 квітня, в деяких областях України очікуються короткочасні дощі та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні, 10 квітня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозується часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, в Карпатах – близько 0°; вдень – 10-15° тепла, на півдні та сході країни – до 18°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень – 10-15°. У столиці вночі очікується 6-8° тепла, вдень – 12-14°.