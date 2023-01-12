Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості областей України сьогодні без опадів. Невеликі дощ та мокрий сніг очікуються місцями лише у південно-західних областях.
У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від -4 до +1 градуса. Трохи вища температура очікується на півдні – від 0 до +5 градусів. Найтепліше сьогодні вдень на заході, півдні Одещини та у Криму – від +4 до +9 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.