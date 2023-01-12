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Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 січня

За даними синоптиків у четвер, 12 січня, в окремих регіонах очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Четвер, 12 січня 2023, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей України сьогодні без опадів. Невеликі дощ та мокрий сніг очікуються місцями лише у південно-західних областях.

У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від -4 до +1 градуса. Трохи вища температура очікується на півдні – від 0 до +5 градусів. Найтепліше сьогодні вдень на заході, півдні Одещини та у Криму – від +4 до +9 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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