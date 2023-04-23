За даними синоптиків, у неділю, 23 квітня, подекуди очікується невеликий дощ та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських областях прогнозується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень – 13-18°, на Закарпатті, Львівщині та Одещині до 20°. На високогір’ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура повітря вночі – близько 0°, вдень – 6-11° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, без істотних опадів Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень – 13-18°. У столиці буде вночі 5-7° тепла, вдень – 15-17°.