За даними синоптиків, у понеділок, 6 березня, на всій території очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди - опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях очікується невеликий сніг (вдень місцями). Наголошено, що на дорогах подекуди – ожеледиця. На решті території, зігдно з прогнозом, без істотних опадів.

Вітер очікуєтсья південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде дорівнювати 1-6° морозу; вдень – 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Прогнозується невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі очікується 1-6° морозу, вдень – 1-6° тепла. У столиці вночі – 2-4° морозу, вдень – 2-4° тепла.