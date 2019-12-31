Про це він написав у Facebook.

“за словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість. Бо день від дня нічим не відрізняється, і якщо ми робимо добро, то для нас день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки. Коли ми пам’ятатимемо про це і налаштовуватимемо себе на добро, звершуючи кожного дня молитви й справи милосердя, то не тільки один день, а весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним“, – зазначив Епіфаній.