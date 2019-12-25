Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов“, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що навіть через сотні, тисячі років ця радість Різдва Христового не втратить свого значення, адже це – подія, що відбулася один раз в історії, проте яка має силу у вічності.

“Це величний вияв милості Божої до грішного людства, бо Єдинородний Син Божий – Господь наш Ісус Христос – заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес. Він спрямував нас на шлях добра й любові, благочестя й правди. Христос в давнину народився у Вифлеємі, але з того часу Він приходить для нових і нових поколінь, являючи себе в серці кожного з нас, даруючи нам віру, любов і надію“, – додав він.

Епіфаній наголосив, що подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності.

“Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!“ – резюмував він.