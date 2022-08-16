Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували нещодавнє відео, на якому начебто бойовики так званої "ЛНР" відмовляються воювати разом з бойовиками із сусідньої "ДНР". На думку експертів, такий розкол між бойовиками невизнаних республік може призвести до зниження ефективності військових операцій окупантів в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

15 серпня декілька українських Telegram-каналів розповсюдили відео, на якому начебто бійці 2740 батальйоні так званої “ЛНР” відмовляються воювати разом з бійцями “ДНР” у Донецькій області.

На відео чоловіки зазначають, що вже здобули свою перемогу, захопивши майже всю Луганщину і їхня робота може вважатись виконаною.

Як мінімум один російський військовий блогер виступив з критикою цього відео зазначаючи, що в “ЛНР” прагнули підтримки з боку РФ задля власного “визволення”, натомість тепер не хочуть допомогти визволити “ДНР”.

В ISW наголосили, що не можуть підтвердити автентичність цього відео, однак воно зображує, що в “ЛНР” зменшується бажання воювати з РФ проти України.

“Ця тенденція особливо небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Подальший розкол в очолюваних Росією силах також загрожує подальшим перешкоджанням ефективності російських військових зусиль”, – наголосили експерти.

Раніше подібні звернення також фіксувались і від бойовиків “ДНР”, яких кинули воювати у Луганській, Харківській та Херсонській областях. Це може свідчити, що підтримувані Кремлем “республіки” не зовсім підтримують плани масштабного вторгнення Москви.

Зокрема наприкінці військовослужбовці 3-го ОМБ 105-го ОМП “ДНР” скаржились, що їх перевели з Маріуполя у Луганську область.

На початку червня 113-й полк “ДНР” публікував відео зі скаргою, що їх відправили воювати у Херсонську область.

Інший військовослужбовець невизначеного батальйону “ДНР” поскаржився, що російські прикордонники утримували їх підрозділ на кордоні з Бєлгородською областю після того, як підрозділ вів бої в районі Харкова в середині травня, щоб дозволити російським частинам відійти першими.