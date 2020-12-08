8 грудня 2020 року весь світ відзначає Міжнародний день художника. Серед найвідоміших українських художників можна назвати: Тараса Шевченка, Казиміра Малевича, Михайла Врубеля, Катерину Білокур, Марію Примаченко, Івана Марчука, Анатолія Криволапа. Та це далеко не повний список талановитих українських митців.

#Букви у цей день вирішили згадати про п’ять українських художниць, яких варто знати.

Історія свята

Свято було засноване у 2007 році за ініціативою Міжнародної асоціації “Мистецтво народів світу”. Крім того, День художника відзначають ще й 25 жовтня – в день народження Пабло Пікассо, одного з найвизначніших митців XX століття.

Малювати людство почало досить давно – про це нам свідчать наскельні малюнки, що збереглися дотепер.

У Стародавньому Єгипті художники користувалися великою повагою. Вважалося, що написані зображення мають магічним ефектом. В середні віки головними напрямками мистецтва були іконопис, фрески та мозаїка. Під час епохи Відродження набув популярності портретний жанр, який є актуальним і сьогодні.

День художника відзначається в Україні у другу неділю жовтня згідно з указом президента (№ 1132/98) від 9 жовтня 1998 року.

Найвідоміші українські художниці

Олександра Екстер

Батько художниці — білорус, мати — грекиня. Невдовзі батьки переїхали до Києва, і Ася (так називали її друзі) стала киянкою. Закінчила гімназію Святої Ольги та Київське художнє училище. Разом із нею тут навчалися майбутні авангардисти Олександр Богомазов та Олександр Архипенко.

Пізніше Олександра поїхала до Парижа на навчання, та в паризькій академії навчали того самого, що й у Києві. Київський приятель Екстер познайомив її з прихильником нового мистецтва поетом Аполлінером, а той відвів до майстерні Пікассо. Там вона й знайшла нову філософію мистецтва.

Катерина Білокур

Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у Полтавської губернії. Дуже рано Катерина почала проявляти хист до малювання. Дівчинка сама робила собі пензлики з шерсті тварин і гілочок дерев, а фарбами були настої буряка, бузини, калини. Батьки ніяк не схвалювали захоплення дочки і дуже часто за це сварили. Через відсутність шкільної освіти Катерина не змогла вчитися у вищих навчальних закладах, хоча дуже хотіла.

Проте випадок все ж зробив Катерину Білокур відомою. Її роботи виставляли в Києві, Москві та Парижі. Саме у Парижі на полотна Білокур звернув увагу Пабло Пікассо. Він сказав про Білокур: “Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї увесь світ!”.

Катерину Білокур прийняли до Спілки художників України, а ще вона отримала звання Народного художника України.

Марія Примаченко

Українська народна художниця, представниця “наївного мистецтва”, народилася 30 грудня 1908 року в селі Болотня Київської губернії.

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Марію Примаченко визнали та помітили, коли їй було 28 років. Вона вже відвідувала школу народних майстрів, вишивала рушники, розписувала стіни, малювала картини. З 1936 року полотна Марії Примаченко почали активно показувати на міжнародних виставках, наприклад, в Парижі.

Творчості художниці притаманні дивовижні звірі.

Померла художниця у 1997 році, тоді Марії було 88 років.

2009 рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнано роком Марії Примаченко.

Алла Горська

Алла Горська була не лише видатною художницею, а й активною громадською діячкою, і об’єднувала навколо себе цілу компанію київських митців – Василя Стуса, Івана Драча, Василя Симоненка, Івана Світличного, Ліну Костенко. Горська часто виступала на захист заарештованої української інтелігенції, підписувала численні листи з вимогами звільнити ув’язнених.

У 1970 році Аллу Горську вбили. Вважається, що це зробили служби КДБ. Після смерти Горської дисидентський рух у Києві поступово зійшов нанівець.

Тетяна Яблонська

Майбутня художниця народилася в місті Смоленськ, Російська імперія, у 1917 році. Мати була викладачкою французької, батько — художником, графіком і викладачем словесності. У 1928 родина Яблонських переїхала до України, спочатку до Одеси, потім до Кам’янця -Подільского, а потім і до Луганська. Навчалася Тетяна у Київському державному художньому інституті (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

Вважається, що Тетяна Яблонська є непорушною лідеркою українського соцреалістичного живопису.

Тетяна Яблонська була особисто знайома з Марією Примаченко.

Померла художниця 17 червня 2005 року. Її поховали на Байковому кладовищі.