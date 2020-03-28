Міжнародний кінофестиваль «Молодість» перенесли через коронавірус

У зв’язку з поширенням COVID-19 та продовженням карантину в Україні київський міжнародний кінофестиваль “Молодість“ перенесено.

Про це повідомила пресслужба кінофестиваля.

Зокрема, фестиваль “Молодість“, який мав відбутися з 30 травня по 7 червня 2020 року, перенесено на літній сезон.

“У зв’язку з глобальною кризою в області охорони здоров’я та різким збільшенням жертв від COVID-19, дирекція “Молодості” прийняла непросте рішення про перенесення кінофестивалю. Ми солідаризуємося з обмеженням масових заходів задля безпеки людей і чекатимемо на поліпшення загальної епідеміологічної ситуації у світі. Попередньо проведення 49-ї “Молодості” заплановано з 22 по 30 серпня 2020 року, але остаточні дати залежатимуть від подальшої динаміки поширення вірусу COVID-19 та відповідних карантинних заходів в Україні та за кордоном”, – прокоментувала рішення наглядова рада КМКФ.

Слід зазначити, що цього року київська “Молодість” відзначає свій 50-річний ювілей.