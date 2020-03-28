Covid-19 Україна

оновлено 03.28.2020 о 23:02

Всього:

356(+46)

Хворіють:

342(+46)

Вилікувались:

5

Померло:

9(+4)

23:48 Спалах COVID-19 у Нью-Йорку може бути гіршим, ніж в Ухані та Ломбардії, – NYT
23:00 У Лондоні виставковий центр перетворюють на шпиталь для пацієнтів з COVID-19
21:24 У Парижі через коронавірус скасували Тиждень чоловічої моди та кутюрні покази
21:03 Елтон Джон проведе благодійний онлайн-концерт
20:33 Росія з 30 березня закриває кордон через коронавірус
20:24 Аваков відповів на запитання, коли влаштує держпереворот: «Цю тему роздмухують ідіоти»
19:44 Повірили Голобородьку: Партнер Коломойського сподівався, що Зеленський «пошле» МВФ
19:05 У Нігерії в результаті потужного вибуху зруйновано понад 100 будинків
18:40 Сьогодні відбудеться всесвітня акція Година Землі: коли слід вимкнути світло
18:11 У Бучі підтверджено перший випадок зараження COVID-19
17:58 Журнал Rolling Stone помістив на обкладинку Грету Тунберг
17:29 Папа Римський на порожній площі Святого Петра помолився про закінчення пандемії
16:45 У Києві 30-річний пацієнт з коронавірусом перебуває в тяжкому стані
16:13 Україна домовляється щодо імпорту гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, – Радуцький
16:11 У Києві обмежили надання стоматологічних послуг
15:40 Міжнародний кінофестиваль «Молодість» перенесли через коронавірус
15:35 Мобільні морги й сотні волонтерів: як у Нью-Йорку борються з коронавірусом
15:33 На Донбасі внаслідок обстрілів поранено двоє українських бійців, один у важкому стані
15:04 В Іспанії новий рекорд смертності від COVID-19: понад 800 загиблих за добу
15:03 Єрмак заявив, що фінансування української культури продовжиться
14:38 В Європі очистилося повітря після введення карантину через коронавірус
14:22 Супрун пояснила, чому не варто вірити Китаю щодо коронавірусу
14:14 В Ірландії заборонили відходити від будинку на 2 км
13:48 Аваков розповів, як начальник поліції Києва міг заразитися коронавірусом
13:32 Стало відомо про стан жінки з Ворзеля, яка захворіла COVID-19
13:31 Том Хенкс вилікувався від коронавірусу і повернувся в США
12:43 На Львівщині Covid-19 інфікувалися 50-річний чоловік та 16-річний хлопець
12:21 В iOS виявили баг, який заважає VPN-додаткам шифрувати трафік
12:20 У Запоріжжі з лікарні виписали жінку, яка одужала від коронавірусу
11:53 В Україну повернулися 37 тисяч українців протягом доби. Хворих на коронавірус не виявлено, – ДПСУ
11:25 На Полтавщині підтвердили перший випадок коронавірусу

Міжнародний кінофестиваль «Молодість» перенесли через коронавірус

У зв’язку з поширенням COVID-19 та продовженням карантину в Україні київський міжнародний кінофестиваль “Молодість“ перенесено.

Субота, 28 березня 2020, 15:40

Про це повідомила пресслужба кінофестиваля.

Зокрема, фестиваль “Молодість“, який мав відбутися з 30 травня по 7 червня 2020 року, перенесено на літній сезон.

“У зв’язку з глобальною кризою в області охорони здоров’я та різким збільшенням жертв від COVID-19, дирекція “Молодості” прийняла непросте рішення про перенесення кінофестивалю. Ми солідаризуємося з обмеженням масових заходів задля безпеки людей і чекатимемо на поліпшення загальної епідеміологічної ситуації у світі. Попередньо проведення 49-ї “Молодості” заплановано  з 22 по 30 серпня 2020 року, але остаточні дати залежатимуть від подальшої динаміки поширення вірусу COVID-19 та відповідних карантинних заходів в Україні та за кордоном”, – прокоментувала рішення наглядова рада КМКФ.

Слід зазначити, що цього року київська “Молодість” відзначає свій 50-річний ювілей.

  • У ВООЗ заявили, що темпи поширення пандемії коронавірусу COVID-19 по всьому світу прискорюються.
Теги: COVID19, кінофестиваль, Молодость

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!