Міністерство оборони (МО) Росії 24 червня оголосило нових командирів "центрального" та "південного" угруповань сил в Україні, підтвердивши чутки про зміни.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на заяву речника МО Росії Ігоря Конашенкова.

З 24 червня командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін керуватиме “центральним” угрупованням сил, відповідальним за операції проти Лисичанська (імовірно, Сєвєродонецька)

Конашенков додатково заявив, що генерал армії Сергій Суровкін, командувач Повітряно-космічними силами Росії, відтепер очолює “південне” угруповання сил і він же керував оточенням Гірського та Золотого.

Повідомлення Міністерства оборони Росії підтверджує оцінку ISW від 21 червня про те, що головне командування Росії перебудовує та реструктуризує військове командування з метою кращої організації операцій в Україні, хоча в заяві МО Росії не вказано, коли саме відбулися ці зміни.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що російське командування відсторонило від ключових оперативних посад в Україні кількох генералів, зокрема – командувача Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південним військовим округом Росії Олександра Дворнікова.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що командування Південним військовим округом перейде до Суровікіна. У заяві російського Міноборони йдеться, зокрема, про центр і південь угруповання сил (а не про Південний військовий округ в цілому), але Дворнікова, ймовірно, усунули з попередньої посади.