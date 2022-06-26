Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на заяву речника МО Росії Ігоря Конашенкова.
З 24 червня командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін керуватиме “центральним” угрупованням сил, відповідальним за операції проти Лисичанська (імовірно, Сєвєродонецька)
Конашенков додатково заявив, що генерал армії Сергій Суровкін, командувач Повітряно-космічними силами Росії, відтепер очолює “південне” угруповання сил і він же керував оточенням Гірського та Золотого.
Повідомлення Міністерства оборони Росії підтверджує оцінку ISW від 21 червня про те, що головне командування Росії перебудовує та реструктуризує військове командування з метою кращої організації операцій в Україні, хоча в заяві МО Росії не вказано, коли саме відбулися ці зміни.
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що російське командування відсторонило від ключових оперативних посад в Україні кількох генералів, зокрема – командувача Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південним військовим округом Росії Олександра Дворнікова.
Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що командування Південним військовим округом перейде до Суровікіна. У заяві російського Міноборони йдеться, зокрема, про центр і південь угруповання сил (а не про Південний військовий округ в цілому), але Дворнікова, ймовірно, усунули з попередньої посади.
- Нагадаємо, про наміри замінити Дворнікова 17 червня заявляли журналісти-розслідувачі з Bellingcat. За їхніми даними, президент РФ Володимир Путін має намір звільнити Дворінкова, оскільки російські армійці йому не довіряють. До того ж Дворніков нібито зловживає алкоголем.
- Ще на початку червня представник Пентагону заявив, що не впевнений, чи відповідає за командування військами РФ в Україні призначений у квітні генерал Олександр Дворніков. Його не бачили вже кілька тижнів, а російська армія водночас робить схожі помилки, як і на початку вторгнення.