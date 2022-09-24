Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що попри обіцянки російської влади мобілізовувати виключно резервістів, повістки роздають навіть тим, хто не має військового досвіду. На думку аналітиків це викликати недовіру росіян до влади.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час оголошення часткової мобілізації заявляли, що повістки видаватимуть лише резервістам.

Попри це у соцмережах все частіше з’являються ролики, де мобілізовують чоловіків, котрі не відповідають критеріям, обіцяних Кремлем.

Російські опозиційні ЗМІ та Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що Кремль має на меті завершити цю часткову мобілізацію до 10 листопада і що загалом російська влада прагне мобілізувати 1,2 мільйона чоловіків замість публічно оголошених 300 000.

Росіяни висловлюють занепокоєння з приводу незаконної практики мобілізації. Російські військові оглядачі повідомили про численні скарги користувачів соцмереж на те, що літні чоловіки, студенти, працівники військової промисловості та цивільні особи без військового досвіду отримують незаконні повідомлення про мобілізацію.

Розбіжності з мобілізаційним указом і заявами Путіна і Шойгу про категорії чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають гнів і недовіру до суб’єктів РФ і самого Кремля.

На деяких кадрах у соцмережах уже видно, як мобілізовані б’ються з комісарами, сваряться з мобілізаційними та відмовляються служити за незаконним наказом.

“Таким чином, Кремль втягує у війну невмотивованих і потенційно розлючених людей із завданням повернути ініціативу в наступальній війні на чужій землі на полі бою далеко від дому”, – зауважили експерти.

Аналітики наголосили, що різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже спричинена нерівністю у створенні добровольчих батальйонів.

До прикладу глава Чечні Рамзан Кадиров заявив у прямому етері, що Республіка Чечня не буде проводити мобілізацію, оскільки республіка вже перевиконала невизначений план формування збройних сил на 254 відсотки.

Кадиров додав, що з 24 лютого Чечня вже відправила на війну 20 тисяч військовослужбовців. Водночас він погрожував мобілізувати будь-яких протестувальників у Чечні та відправити їх на фронт.

Потім Кадиров, мабуть, змінив свої заяви, заохочуючи тих, хто виступає проти мобілізації, поважати суверенітет Росії.

“Початкова заява Кадирова, звернена до чеченської громадськості, може бути спробою як звернути увагу на критику мобілізації, війни, так і його самого в чеченській громаді. Заява Кадирова також може бути тривожним показником для Кремля: якщо один із найбільш гучних і агресивних прихильників війни відчуває потребу відмовитися від мобілізації свого народу, принаймні публічно, це може означати, що навіть Кадиров відчуває народне обурення частковою мобілізацією. причиною і, можливо, навіть боїться її”, – резюмували експерти.