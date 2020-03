Про це повідомляє телеканал Fox News.

Лікарні міста не можуть впоратися з величезним напливом заражених. За офіційними даними, вчора Служба швидкої допомоги прийняла майже 8,5 тис. викликів і дзвінків. Кількість інфікованих громадян у місті перевищує 26 тисяч. При цьому, хворіють не літні люди, а ті, кому близько 47 років.

Влада просить допомоги у федерального правління. Зокрема, розраховують на допомогу військового шпиталю флоту США USNS Comfort. Плаваючий шпиталь має з’явитися в акваторії міста вже 30 березня. Планується, що на ньому медики надаватимуть допомогу пацієнтам, які не заражені коронавірусом і не мають симптомів ГРВІ.

Ситуація з кількістю померлих настільки складна, що на вулицях вперше після терористичної атаки 11 вересня 2001 року з’явилися мобільні морги. Дві лікарні використовують для цього вантажні рефрижератори, куди поміщають труни з померлими.

За словами спікера місцевого Департаменту охорони здоров’я Ажи Ворсі-Девіда, мобільні морги – це частина плану зі стримування епідемії. Поки що вони порожні, але через деякий час можуть знадобитися. Зараз морги можуть вмістити 900 трупів. Якщо використовувати мобільні морги, то цю цифру вдасться збільшити до 3,5 – 3,6 тисяч місць.

Такі мобільні морги у федерального уряду просив не лише Нью-Йорк. Аналогічні запити надходили від влади на Гаваях, а також з Північної Кароліни.

Губернатор штату Ендрю Куоммо продовжує просити в уряду забезпечити медустанови апаратами штучної вентиляції легенів. Стосовно засобів захисту, тобто масок, рукавичок і захисних костюмів, поки їх достатньо, але запаси швидко вичерпуються. Сотні волонтерів цілодобово шиють маски і костюми для медиків.

Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо заявив про те, що масове виробництво масок для лікарень стартувало в Брукліні.

“Нам знадобилося всього чотири дні, щоб перетворити порожню будівлю в Брукліні на фабрику з виробництва масок для наших медиків. Ніколи не сумнівайтеся в силі і креативності жителів Нью-Йорка”, – написав він.

It only took four days to turn an empty building in Brooklyn into a wartime factory producing life-saving face masks for our hospitals.

Never bet against the strength and creativity of New Yorkers.

If you can make supplies, we need you — head to https://t.co/WCiYO4XpX5. pic.twitter.com/i3g905ggjx

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 27, 2020