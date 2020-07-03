Про це повідомила британська служба BBC.

Уточнюється, що 18-річна Еллі Голдстейн, яка народилася з синдромом Дауна, стала першою моделлю, що має особливості розвитку, яка знялася для кампанії Gucci, а також з’явилася на сторінках популярного журналу Vogue.

Батьки дівчини вважають це карколомним успіхом, а експерти називають це проривом в області різноманіття індустрії.

Відзначається, що фото Еллі, яке було опубліковане на сторінці Gucci, набрало майже 800 тисяч лайків і багато позитивних коментарів.

Після цього модель знялася для журналу Vogue Italia в рамках кампанії туші Gucci Mascara L’Obscur.

“Мені це дуже подобається. Дякую за цю неймовірну можливість і прекрасний день зйомок”, – сказала сама Еллі після фотосесії.

Повідомляється, що модель працює в агентстві Zebedee Management з 2017 року. Дане агентство намагається збільшити в індустрії моди кількість людей, які раніше були виключені з медійного простору, в тому числі й людей з обмеженими можливостями.

Паралельно з кар’єрою моделі Еллі вчиться сценічній майстерності в коледжі британського Ессекса. Наразі вона також знялася в рекламному ролику Nike, який був приурочений до чемпіонату світу з футболу серед жінок і для різдвяної компанії мережі косметичних магазинів Superdrug.

“Ми всі неймовірно пишаємося Еллі й тими чудовими коментарями, які написали про неї в “Інстаграмі“. Наша дівчинка завжди любила бути перед очима, вона впевнена в собі та знає, чого хоче“, – розповіла мати дівчини.