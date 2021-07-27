Про це повідомляє CBS News.

Pfizer і Moderna планують до кінця цього року отримати дозвіл від FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) на вакцину для наймолодших американців.

Обидва виробники ліків створили свої вакцини проти COVID-19 на основі мРНК. Також повідомлялося про поодинокі випадки проблем з серцем у людей у ​​віці до 30 років, які були вакциновані мРНК-вакцинами. Таким чином, представники охорони здоров’я і радники FDA говорять, що вони сподіваються, що розширення масштабів випробувань може допомогти виявити цей і інші можливі рідкісні побічні ефекти у дітей молодшого віку.

І Moderna, і Pfizer раніше оголосили про клінічні випробування своїх щеплень проти COVID-19 для дітей у віці від 6 місяців.

Moderna заявляє, що до зими компанія вже може запросити дозвіл FDA для цієї вакцини. Минулого місяця виробник ліків подав заявку на дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для підлітків у віці від 12 років.