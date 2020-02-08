Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонту пасажирських літаків у міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ", що могло призвести до людських жертв.

Про це поінформували в прес-центрі СБУ.

“Служба безпеки України викрила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в міжнародних аеропортах “Одеса” та “Київ” пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв”, – йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з технічного обслуговування. Зокрема, була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків.

Як наголошують у СБУ, подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень “могло призвести до виникнення нештатних ситуацій, в тому числі катастроф із людськими жертвами”.

Чиновник авіапідприємства, відповідальний за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Компанії-експлуатанту скасовано дозвіл на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а літакам – сертифікати льотної придатності.

Тривають слідчі дії.