Мокрий сніг, дощ та пориви вітру: прогноз погоди на 29 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на півночі невеликий мокрий сніг. На сході опади переважно у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.
У більшості областей вдень температура повітря с становитиме від 0 до +5 градусів. На Закарпатті та у південно-східних регіонах – +3…+8. Найпрохолодніше у Карпатах від-2 до -7 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.