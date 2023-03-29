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Мокрий сніг, дощ та пориви вітру: прогноз погоди на 29 березня

За даними синоптиків у середу, 29 березня, у низці областей опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Середа, 29 березня 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на півночі невеликий мокрий сніг. На сході опади переважно у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

У більшості областей вдень температура повітря с становитиме від 0 до +5 градусів. На Закарпатті та у південно-східних регіонах – +3…+8. Найпрохолодніше у Карпатах від-2 до -7 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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