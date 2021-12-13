Сьогодні, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі. У Києві та області прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, на заході, північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.



Температура повітря вночі становитиме -2…+4 градуси, на півдні та сході буде +5…+7 градусів.

У східній частині опадів буде менше, подекуди – у Харківській, Луганській та Донецькій областях – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +4 градусів.

Окрім того, очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

Нагадаємо, 12 грудня, в західних регіонах України пройшли дощі зі значним мокрим снігом. У Вінницькій, Житомирській, Кіровогадській, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях дощило, на решті території – без істотних опадів.